Волжский НПЗ загорелся после атаки дронов

Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли из-за падения обломков БПЛА. О ЧП сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Дежурные ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.

Спасатели ведут борьбу с огнем. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее жители Волгограда рассказали о мощных хлопках во время атаки города БПЛА в ночь на 13 августа. На севере Волгограда обломки БПЛА упали на 16-этажный дом. Местные власти оперативно отреагировали на инцидент: жильцов эвакуировали. Им предоставили автобус, который направлялся в пункт временного размещения.