Волжский НПЗ загорелся после атаки дронов
Массированная атака на Волгоград: завод в огне, но без жертв
В Волгоградской области после атаки украинских беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.
Возгорание и утечка нефтепродуктов произошли из-за падения обломков БПЛА. О ЧП сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Дежурные ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область.
Спасатели ведут борьбу с огнем. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее жители Волгограда рассказали о мощных хлопках во время атаки города БПЛА в ночь на 13 августа. На севере Волгограда обломки БПЛА упали на 16-этажный дом. Местные власти оперативно отреагировали на инцидент: жильцов эвакуировали. Им предоставили автобус, который направлялся в пункт временного размещения.