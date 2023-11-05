Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался властям

35-летний этнический турок согласился покинуть автомобиль Audi, на котором он прорвался на взлетную полосу к самолету Turkish Airlines. Удерживаемая им четырехлетняя девочка не пострадала.

Сообщалось, что у мужчины возник спор с матерью ребенка из-за опеки. Он требовал отправки на родину.

Из-за инцидента было сорвано около полутора сотен рейсов, нескольким тысячам пассажиров пришлось поменять свои планы.