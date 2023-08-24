Вопрос недель: в США назвали сроки передачи Киеву истребителей F-16

По словам представителя Минобороны США, сейчас передача Украине истребителей F-16 является не то чтобы вопросом месяцев, а даже недель. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга.

По данным издания, ранее в Штатах уже заявляли, что Киев получит самолеты только тогда, когда для этого пилоты пройдут соответствующую подготовку.

По замыслу американцев, поставка этих истребителей укрепит киевский военный потенциал, а украинских пилотов начнут готовить уже осенью текущего года.