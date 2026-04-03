Восемь человек, две квартиры и десятки жертв: как в Пензе прикрывали бордель с несовершеннолетними

В Пензенской области завершено расследование уголовного дела в отношении восьми членов организованной группы, которые занимались организацией занятия проституцией и вовлечением в него девушек, в том числе не достигших 18 лет. Среди обвиняемых — семь женщин и один мужчина в возрасте от 25 до 63 лет. Все они были задержаны сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД в июле 2025 года.

Как работала схема

По версии следствия, с января 2024 года по июль 2025 года сообщники, среди которых были пять администраторов, два управляющих и один организатор, вербовали женщин для оказания платных интимных услуг. В незаконный бизнес оказались вовлечены не менее десяти девушек, включая несовершеннолетних.

Для прикрытия преступной деятельности в Железнодорожном и Октябрьском районах Пензы были арендованы два помещения, которые маскировались под массажные салоны. Клиентов привлекали через интернет-рекламу.

Задержание и обыски

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали двух администраторов и «массажисток» непосредственно в интим-притонах. Остальных участников группы взяли по месту жительства. При обысках изъяли документы, банковские карты и мобильные телефоны, которые использовались для координации незаконного бизнеса.

Мера пресечения и дальнейшее рассмотрение

Троим обвиняемым на время следствия избрали домашний арест, остальным — подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по частям 1 и 3 статьи 240 (вовлечение в занятие проституцией) и части 2 статьи 241 (организация занятия проституцией) УК РФ.

Совершеннолетние девушки, вовлечённые в занятие проституцией, привлечены к административной ответственности по статье 6.11 КоАП РФ. В настоящее время материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.