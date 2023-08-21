Восемь человек насчитывалось в роковой экскурсии по коллектору в Москве
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В пропавшей в столичном коллекторе экскурсионной группе насчитывалось восемь человек. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что они должны были вместе с диггером начать изучение московских подземелий, однако в этот момент в Москве случился мощный ливень.
Добавляется, что выбраться из подземелий люди не смогли.
Уточняется, что руководителем экскурсий был пресс-секретарь одной из компаний Дмитрий Маркушин.