Восемь человек насчитывалось в роковой экскурсии по коллектору в Москве

В пропавшей в столичном коллекторе экскурсионной группе насчитывалось восемь человек. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что они должны были вместе с диггером начать изучение московских подземелий, однако в этот момент в Москве случился мощный ливень.

Добавляется, что выбраться из подземелий люди не смогли.

Уточняется, что руководителем экскурсий был пресс-секретарь одной из компаний Дмитрий Маркушин.