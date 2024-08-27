Восемь гражданских бортов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи

В Сочи продолжает буйствовать непогода. Разразившийся ливень уже подтопил добрую часть курортного города. Дошло до того, что сочинский аэропорт начал работать с серьезными перебоями.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, экипажи восьми воздушных судов с пассажирами на борту были вынуждены уйти на запасные аэродромы. В настоящее время аэропорт в Сочи работает по фактической погоде.

«Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 23.00 мск 26.08.2024, экипажами восьми воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный). Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», — говорится в Telegram-канале воздушной гавани.

При этом, вылеты самолетов пока осуществляется планово.

В Сочи в настоящее время объявлено штормовое предупреждение, которое действовало до конца понедельника, 26 августа. Прогнозы синоптиков неутешительные: ливни и грозы продолжатся, возможны оползни в горах, смерчи над морем, порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.