Восемь пожаров потушили в лесах Подмосковья на этой неделе

Восемь лесных пожаров произошло в лесах Подмосковья за последние четыре дня. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Он уточнил, что с 13 по 16 июня четыре пожара было ликвидировано в Ногинском лесничестве, два — в Виноградовском, по одному — в Звенигородском и Орехово-Зуевском лесничествах.

К тушению привлекали почти шестьдесят человек личного состава лесопожарных служб и двадцать девять единиц техники.

Филимонов напомнил, что до 19 июня в Московской области действует ограничение на пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Это связано с тем, что в ближайшие дни в Подмосковье из-за высоких среднесуточных температур будет четвертый класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил работу системы оперативного управления силами и средствами тушения лесных пожаров в Подмосковье.