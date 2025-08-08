Восемь украинских беспилотников перехватили в Калужской области

На протяжении пятницы, 8 августа, над Калужской областью было нейтрализовано восемь украинских БПЛА. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владислав Шапша.

Сначала губернатор сообщил, что над территорией Калужской области было сбито четыре беспилотника. Все они были перехвачены в Кировском районе.

«Еще 4 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По одному в Кировском, Мещовском, Дзержинском и Жуковском районах», — добавил он чуть позже.

Шапша подчеркнул, что на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. По имеющейся информации, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 8 августа силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атака была направлена преимущественно на южные регионы России. Так, над Ростовской областью уничтожили 9 БПЛА, над Республикой Крым — 8 беспилотников.