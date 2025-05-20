Восемь украинских дронов уничтожены над Брянской областью за ночь

Дежурные средства ПВО ВС РФ в ночь на 20 мая перехватили над Брянской областью восемь украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

В военном ведомстве заявили, что дежурные средства ПВО в ночь на 20 мая продолжали отражать атаки БПЛА неприятеля.

«Уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — указано в микроблоге.

Ранее сообщалось, что в Ахтубинском районе Астраханской области произошел крупный пожар на птицефабрике «Владимировская». В результате ЧП погибли около 166 тыс. кур. Отмечается, что возгорание началось в инкубаторе, впоследствии охватив примерно 2 тыс. кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось локализовать. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 17 человек — никто не пострадал.