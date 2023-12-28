Восемнадцать единиц спецтехники закупили в Подмосковье для лесных пожарных в этом году

Парк лесопожарной техники в Подмосковье регулярно обновляется. В этом году было закуплено восемнадцать единиц спецтехники, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

«Лесопожарные формирования Комитета лесного хозяйства Московской области надежно защищают леса региона от пожаров и оперативно устраняют очаги возгораний. Так, за прошедший противопожарный сезон <…> лесные огнеборцы ликвидировали 181 лесной пожар, в том числе девятнадцать торфяных», — подчеркнул министр.

Как уточнили в пресс-службе Комлесхоза Подмосковья, лесопожарные станции в текущем году получили в том числе автомобиль «Садко NEXT», пять колесных тракторов, столько же пожарных автоцистерн, а также седельный тягач с полуприцепом. Также было закуплено свыше 950 единиц специального оборудования, включая ранцевые огнетушители и пожарные рукава.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в медицинские учреждения Московской области поступило около 120 новых автомобилей скорой помощи.