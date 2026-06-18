Не списывайте на геморрой: 4 скрытых симптома рака кишечника, которые маскируются под обычные болезни

Рак кишечника — невидимый убийца, который годами маскируется под безобидные недомогания. Гастроэнтерологи Эндрю Дам и Кетан Танки предупредили: диарея, запоры, потеря веса и даже кровь в стуле часто воспринимаются как синдром раздраженного кишечника, геморрой или стресс. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врачи бьют тревогу. Рак кишечника занимает одно из первых мест по смертности, и одна из главных причин — поздняя диагностика. Гастроэнтеролог Эндрю Дам заявил, что пациенты часто игнорируют тревожные звоночки, списывая их на другие болезни.

Диарея и запор, которые могут чередоваться, — классический пример. Многие считают, что виноват синдром раздраженного кишечника или нервная работа. А это может быть онкология. Кетан Танки добавила, что необъяснимая потеря веса — еще один сигнал, который списывают на переутомление. Кровь в стуле часто объясняют геморроем, а черный кал — тем, что съели накануне.

Врачи признают: пациенты не всегда ошибаются. СРК, геморрой и стресс действительно существуют. Но их наличие не исключает рака. Поэтому Дам настаивает: после 40-45 лет каждый обязан проходить регулярное обследование.

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