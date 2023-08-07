Восьмилетний ребенок госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии после игры с огнем

Происшествие произошло на территории одного из автосервисов, расположенного в Приморском районе. Ребенок там находился вместе с отцом. Школьник на какое-то время остался без присмотра со стороны взрослых, и решил поиграть горящей палкой. Он зацепил ей за собственную одежду, и вспыхнул как факел. Ожоги составили порядка 60% поверхности его тела. Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на заявление городской прокуратуры.

Сейчас правоохранители по факту ЧП ведут доследственную проверку. Им предстоит установить, были ли нарушения со стороны руководства автосервиса. Они также должны дать оценку действиям родителей ребенка.