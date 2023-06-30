Восьмилетняя девочка погибла в Оренбурге из-за неисправности теплотрассы

Следственное управление по Оренбургской области сообщило, что вечером 29 июня в столице региона произошел несчастный случай. На ребенка 2015 года рождения упало железобетонное покрытие тепломагистрали. От полученных травм школьница скончалась. По этому факту уже было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и разобраться, кто именно виноват в этом происшествии.