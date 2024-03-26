Восьмой фигурант дела о теракте в Crocus City Hall заключен под стражу

Восьмой фигурант уголовного дела о теракта в Crocus City Hall заключен под стражу. Об этом сообщает корреспондент АГН «Москва» из зала Басманного суда в столице.

Так, решением суда обвиняемый Алишер Касимов был арестован до 22 мая 2024 года.

РИА «Новости» сообщает, что на вопрос, понятно ли ему обвинение, Касимов ответил, что просто сдавал квартиру через «Авито» и не знал, что приютил будущих террористов.

В ночь на понедельник были арестованы четыре исполнителя теракта. В понедельник — еще три фигуранта.