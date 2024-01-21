Востоковед Чупрыгин считает целью израильского удара по Дамаску штаб-квартиру КСИР

По словам востоковеда Андрея Чупрыгина, целью удара израильской армии по столице Сирии была штаб-квартира иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что до этого момента Дамаск ограничивался заявлениями о том, что при атаках нарушается суверенитет государства, однако не предпринимал каких-либо действий.

По мнению эксперта, Ираном сирийская территория применяется с целью трансляции собственных интересов, которые направлены во многом против Тель-Авива.