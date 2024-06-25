Востоковед Долгов считает, что вести борьбу с терроризмом в России необходимо по примеру арабских стран

По словам востоковеда Бориса Долгова, после терактов в Дагестане Россия должна найти подпольные бандформирования и ликвидировать их по образу арабских республик. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что действия властей по обузданию террористических исламских группировок в Алжире, Египте и Сирии были успешными. Так, в первом случае имеются специальные судебные инстанции, рассматривающие обвинения против террористов, выносящие приговор и приводящие его в исполнение в течение суток, поскольку приговор в этом случае один – смертная казнь, которую следует разморозить в нашей стране.

По мнению эксперта, немаловажна в данном направлении и социальная направленность, а именно достаточное образование молодежи и создание рабочих мест в мусульманских республиках. Кроме того, важно ввести запрет на пропаганду радикального исламизма в мусульманских республиках РФ и усилить работу традиционных мусульманских деятелей.

Он подчеркнул, что в нашей стране данные меры на сегодняшний день не реализуются ни на федеральном, ни на республиканском уровне.