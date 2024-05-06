Востоковед Федорова считает, что премьер Израиля предпринимает наиболее отчаянные шаги

Израильские военные начали призывать палестинцев эвакуироваться из восточных районов Рафаха в секторе Газа перед планируемым наступлением. Востоковед Ирина Федорова дала оценку этому заявлению. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, в этом районе сконцентрировано свыше полутора миллионов палестинцев, поэтому эвакуация весьма сложна и займет немало времени.

Эксперт добавила, что заявление самого Нетаньяху о том, что Израиль готов защищать себя даже в одиночку, является всего лишь его личными амбициями. Таким образом, подобные слова можно расценивать как последний шанс, то есть прекращение военных действий Израилем на территории анклава увеличивает риск попадания под суд за события в октябре прошлого года. Поэтому Нетаньяху приходится предпринимать отчаянные шаги.





