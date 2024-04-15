Востоковед Керимов считает, что Ближний Восток находится в состоянии крайней концентрации

По словам востоковеда Турала Керимова, если Израиль ответит Ирану на удары возмездия, то не исключена полномасштабная война в ближневосточном регионе. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что эскалация произошла без подключения иранских прокси на полную мощность. И в случае ответа израильской армии будет десятикратный ответ со стороны Ирана. В этом случае израильтянам придется уже ожидать очень мощные удары. Так, «Хезболла», кратно превосходящая по силам и ресурсам ХАМАС, с которой ЦАХАЛ в течение полугода не может справиться, может устроить синхронизацию ударов различными баллистическими ракетами с территории Йемена, Ирака, Сирии.

По мнению эксперта, страны Ближнего Востока не желают полномасштабного конфликта между этими двумя государствами. При этом все страны этого региона находятся в состоянии крайней концентрации.