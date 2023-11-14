Востоковед Тарасов сомневается в ликвидации структуры ХАМАС на севере Газы

Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что армией Израиля нанесен крупный ущерб подразделениям ХАМАС на севере Газы, что привело к тому, что эта группировка прекратила свое существование. По словам востоковеда Станислава Тарасова, заявление израильской армии о дезорганизации палестинской группировки ХАМАС в анклаве имеют приблизительный характер. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что подобное заявление выглядит как хвастовство одержанной победой, тем не менее, по данным военных наблюдателей, ХАМАС не потерял всего военного потенциала.

По мнению эксперта, информация о потерях с израильской стороны также имеет вес.