Востоковед Тарасов сомневается в ликвидации структуры ХАМАС на севере Газы
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Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что армией Израиля нанесен крупный ущерб подразделениям ХАМАС на севере Газы, что привело к тому, что эта группировка прекратила свое существование. По словам востоковеда Станислава Тарасова, заявление израильской армии о дезорганизации палестинской группировки ХАМАС в анклаве имеют приблизительный характер. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что подобное заявление выглядит как хвастовство одержанной победой, тем не менее, по данным военных наблюдателей, ХАМАС не потерял всего военного потенциала.
По мнению эксперта, информация о потерях с израильской стороны также имеет вес.