Востоковед Зинин оценил израильскую операцию на востоке Рафаха

По его словам, ХАМАС в понедельник заявил через главу политического бюро Исмаила Хания, что данная организация проинформировала Катар и Египет о том, что палестинцы одобрили предложение стран-посредников относительно соглашения по прекращению огня в анклаве. В то же время реакция израильской стороны является не очень ясной и противоречивой.

Он уточнил, что хотя они и заявили, что в офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху следят за развитием событий, однако предложение о перемирии и обмене пленными, не удовлетворяет еврейское государство, тем не менее как и ХАМАС заявил, что его делегация сегодня отправится на переговоры в Каир, так и в офисе Нетаньяху заявили, что и делегация Израиля отправится туда на переговоры. При этом армия Израиля продолжает свои военные действия непосредственно в восточной части города Рафах. Таким образом, ЦАХАЛ не прекращает своего военного давления и использует меры для оказания прессинга на ХАМАС.