«Вот это ремонт!»: в Петербурге автобус лишился колеса прямо во время движения
В Петербурге у лазурного автобуса на проспекте Медиков отвалилось колесо на ходу
Вечером 27 февраля в Петербурге произошел необычный дорожный инцидент: у лазурного автобуса маршрута № 185 на ходу отвалилось заднее колесо. Об этом «Фонтанке» рассказал пассажир Денис, ставший очевидцем происшествия.
Автобус следовал от станции метро «Чкаловская» до «Ладожской». Около семи часов вечера он совершил вынужденную остановку на проспекте Медиков, неподалеку от пересечения с улицей Профессора Попова. По словам петербуржца, колесо открутилось прямо во время движения, однако, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.
Маршрут № 185 обслуживает компания ООО «Вест-Сервис». В редакции уже обратились к перевозчику за официальным комментарием. В соцсетях петербуржцы активно обсуждают случившееся, шутят, что автобус «захромал», и благодарят судьбу за отсутствие пострадавших.