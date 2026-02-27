«Вот это ремонт!»: в Петербурге автобус лишился колеса прямо во время движения

Вечером 27 февраля в Петербурге произошел необычный дорожный инцидент: у лазурного автобуса маршрута № 185 на ходу отвалилось заднее колесо. Об этом « Фонтанке » рассказал пассажир Денис, ставший очевидцем происшествия.

Автобус следовал от станции метро «Чкаловская» до «Ладожской». Около семи часов вечера он совершил вынужденную остановку на проспекте Медиков, неподалеку от пересечения с улицей Профессора Попова. По словам петербуржца, колесо открутилось прямо во время движения, однако, к счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Маршрут № 185 обслуживает компания ООО «Вест-Сервис». В редакции уже обратились к перевозчику за официальным комментарием. В соцсетях петербуржцы активно обсуждают случившееся, шутят, что автобус «захромал», и благодарят судьбу за отсутствие пострадавших.