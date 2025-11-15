«Воздушная тревога над Черным морем». Российские ПВО уничтожили три украинских БПЛА
За два часа над Черным морем нейтрализовано три украинских дрона
Фото: [istockphoto.com/Aleksandr Rybalko]
В ходе двух последовательных операций российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку проникновения украинских беспилотников.
Как следует из сообщения Минобороны России в Telegram, в первой половине дня, с 15:00 до 18:00, была отражена атака с воздуха на четыре приграничных региона. Над Белгородской областью уничтожено шесть летательных аппаратов, над Брянской — пять, а над Курской областью и Республикой Крым — по одному БПЛА.
Позднее, в вечернее время с 18:00 до 20:00, дежурные средства ПВО взяли под контроль акваторию Черного моря, где ликвидировали еще три беспилотника самолетного типа.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ дважды пытались ударить по Севастополю минувшей ночью.