«Воздушная тревога над Черным морем». Российские ПВО уничтожили три украинских БПЛА

Как следует из сообщения Минобороны России в Telegram, в первой половине дня, с 15:00 до 18:00, была отражена атака с воздуха на четыре приграничных региона. Над Белгородской областью уничтожено шесть летательных аппаратов, над Брянской — пять, а над Курской областью и Республикой Крым — по одному БПЛА.

Позднее, в вечернее время с 18:00 до 20:00, дежурные средства ПВО взяли под контроль акваторию Черного моря, где ликвидировали еще три беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ дважды пытались ударить по Севастополю минувшей ночью.