Воздушное наступление Украины захлебнулось: раскрыты детали ночного боя

Согласно оперативной сводке Министерства обороны РФ, в течение второй половины 22 сентября, с 15:00 по московскому времени и до полуночи, было нейтрализовано 81 украинский беспилотник.

Воздушные цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, а также в небе над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря. Данный эпизод является частью масштабной работы ПВО: за истекшие сутки общее число сбитых украинских дронов достигло 339 единиц.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили семь управляемых авиационных бомб и две реактивные снаряды, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS. Особенно интенсивным было противодействие в небе Белгородской области, где за несколько часов было сбито 28 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника.