Воздушные силы и артиллерия РФ ударили по энергетическому объекту на Украине

В течение суток в рамках специальной военной операции Вооруженные силы России нанесли удар по энергетическому объекту на Украине, который снабжал ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, с использованием тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии российские военные поразили энергетическую инфраструктуру, поддерживавшую деятельность ВСУ. А также объекты военных аэродромов, производственные цеха, места хранения и подготовки беспилотников, и скопления живой силы и техники противника в 146 точках.

Кроме того, было сообщено, что истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолет Су-27.

Ранее сообщалось, что над акваторией Каспийского моря уничтожили беспилотник ВСУ.