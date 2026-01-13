«Воздушный щит на юге». За два часа российская система ПВО уничтожила 33 цели

В ходе отражения масштабной атаки беспилотников силы противовоздушной обороны России 13 января с 18:00 мск до 20:00 мск ликвидировали 33 вражеских аппарата самолетного типа.

Воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями четырех субъектов РФ.

Наибольшее число дронов перехвачено над Азовским морем и Крымом.

Стоит отметить, что интенсивность атак БПЛА в начале января резко выросла.

За прошлую неделю перехватили и уничтожили не менее 1 193 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.

Ранее сообщалось о том, что 12 января система ПВО отразила рекордный залп из 56 дронов.