«Воздушный щит на юге». За два часа российская система ПВО уничтожила 33 цели
Российские ПВО сбили над морями и приграничными регионами более 30 дронов
Фото: [сommons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin]
В ходе отражения масштабной атаки беспилотников силы противовоздушной обороны России 13 января с 18:00 мск до 20:00 мск ликвидировали 33 вражеских аппарата самолетного типа.
Воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями четырех субъектов РФ.
Наибольшее число дронов перехвачено над Азовским морем и Крымом.
Стоит отметить, что интенсивность атак БПЛА в начале января резко выросла.
За прошлую неделю перехватили и уничтожили не менее 1 193 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны.
Ранее сообщалось о том, что 12 января система ПВО отразила рекордный залп из 56 дронов.