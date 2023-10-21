Возгорание на горе Машук в Пятигорске ликвидировано

Возгорание сухостоя ликвидировали на горе Машук в Пятигорске. Об этом сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.

Отмечается, что огнем было охвачено 700 кв. м.

Добавляется, что в тушении пожара принимали участие более 10 человек и три единицы техники.

Поясняется, что причиной распространения огня стало неосторожное обращение с ним.

Напомним, что гора Машук находится в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах и является памятником природы.