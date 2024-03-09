Возле кафе в Люберцах неизвестные устроили стрельбу, пострадали три человека

Как сообщается на сайте «МВД Медиа», инцидент со стрельбой произошел вечером в субботу, 9 марта, в подмосковных Люберцах.

По словам очевидцев, сначала неизвестные устроили на улице около одного из кафе словесную перепалку. Когда вербальные аргументы закончились в ход пошло внезапно появившееся в руках драчунов огнестрельное оружие.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием, после чего скрылись. Трое пострадавших были госпитализированы ... Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство», — говорится в сообщении.

В настоящее время полицейскими ведется поиск стрелявших и опрос свидетелей произошедшего.