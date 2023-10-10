Возле Камчатки произошло землетрясение

Пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю сообщила о землетрясении, зафиксированном в Авачинском заливе на Камчатке. Его магнитуда составила 4,6.

«В акватории Авачинского залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда составила 4,6. Эпицентр находился в 32 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского», – следует из сообщения управления МЧС.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 79 км.

Накануне толчки были зафиксированы на севере Камчатки. Они были ощутимы в Усть-Камчатском районе. Магнитуда этого землетрясения составила 4,4.

Камчатский полуостров находится в северо-восточной части Евразии – на Дальнем Востоке России. С запада Камчатка омывается Охотским морем, а с востока – водами Берингового моря и Тихого океана.

Ранее мощное землетрясение произошло в Афганистане. Оно стало самым разрушительным в стране за последние 20 лет. В результате катастрофы погибло не менее двух тысяч человек. Мощные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали 7 октября. Землетрясение произошло в 40 км к северо-западу от Герата. После – последовали афтершоки, которые унесли тысячи жизней.