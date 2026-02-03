Возмездие спустя 18 лет: в Москве раскрыто изнасилование 2006 года

Следственное управление СКР по Москве завершило расследование давнего тяжкого преступления. Иностранному гражданину 1977 года рождения предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Преступление было совершено 22 февраля 2006 года. Как установило следствие, злоумышленник напал на девушку, которая расчищала снег со своего автомобиля около гаражей на улице Привольной. Угрожая убийством, он силой затащил ее в гараж, совершил насилие и скрылся с места преступления. Несмотря на оперативно проведенные в 2006 году мероприятия, сразу установить личность нападавшего не удалось. Прорыв в расследовании произошел только сейчас. Правоохранители провели новые комплексные экспертизы по биологическим следам и другим вещественным доказательствам, изъятым с места преступления почти два десятилетия назад. Результаты этих исследований позволили с уверенностью идентифицировать подозреваемого. В настоящее время с обвиняемым проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.