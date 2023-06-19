Впервые в истории Росгвардии генерал сдал экзамен на краповый берет

Пресс-служба Росгвардии сообщила об уникальном случае в истории ведомства. Впервые в экзамене на краповый берет принимал участие военнослужащий в звании генерала, и он оказался одним из немногих, кто сумел пройти испытания.

Речь о генерал-майоре Николае Кузнецове, командире дивизии имени Дзержинского.

Краповый берет – знак особого отличия спецназа. Чтобы получить право носить его, нужно пройти сложные испытания: многокилометровый марш-бросок в полной выкладке, упражнения по стрельбе, рукопашные схватки.

В сообщении говорится, что из 39 претендентов только семеро добрались до финиша. Среди них был и комдив Кузнецов.