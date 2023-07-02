Врач Березовский пояснил, когда можно выпить красное вино перед купанием в водоемах

По словам врача Дмитрия Березовского, употребление алкогольных напитков перед купанием в водоемах следует исключить, разрешено выпить только совсем немного красного сухого вина. Об этом сообщает Life.ru .

Он уточнил, что в таком случае доза вина не должна превышать 50 г.

Также он добавил, что не следует резко нырять в воду, поскольку это чревато спазмом сосудов, нарушением дыхания и потерей сознания.