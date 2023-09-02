Врач Эдигер оценил опасность сброса радиоактивных вод с «Фукусимы» в океан

Сброс радиоактивных вод с закрытой АЭС «Фукусима-1» вызывает жесткие споры. Многие считают, что Япония применяет океан в качестве канализации. Врач Александр Эдигер объяснил собственную точку зрения в данном вопросе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, аргументы в стиле «японцы не станут вредить сами себе» смешны. Как показала прошедшая пандемия, факты космической глупости имеют место даже в высших регуляторных и медицинских органах ведущих мировых стран, в итоге приведшие к фатальным последствиям.

Врач отметил, что рыба и гидробионты накапливают в своих тканях радиоактивные вещества. Кроме того, население прибрежных регионов, рацион которых состоит из морепродуктов, подвергается серьезной опасности. Так, при употреблении зараженной радиоактивной рыбы в пищу происходит внутреннее облучение, которое в разы опаснее внешнего.