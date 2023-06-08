Врач Котова объяснила причины нежелательности купания в водоемах с утками и водорослями
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По словам врача-дерматолога Анастасии Котовой, открывать купальный сезон необходимо с осторожностью, поскольку в воде могут содержаться различные бактерии, микроорганизмы и возбудители опасных инфекций. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что спецслужбы берут пробы воды в водоеме для определения его безопасности для купания.
Врач подчеркнула, что, если в воде плавают утки, чайки, то стоит сразу отказаться от купания в такой воде, так как птицы могут занести личинки гельминтов водоплавающих птиц, вызывающие дерматит купальщика у человека.
Котова пояснила, что не стоит купаться в водоеме, если рядом проводятся сельхозработы. Это чревато появлением в воде сальмонеллы, кишечной палочки и прочей заразы.
Она добавила, что если все-таки довелось купаться в такой воде, то следует сразу принять душ с мылом.