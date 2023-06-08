Врач Латыпова рассказала об опасностях самостоятельного маникюра

По словам врача-дерматолога Ольги Латыповой, если женщина делает себе маникюр самостоятельно и непрофессионально, то есть большой риск подхватить стафилококк и испортить ногти. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что чаще всего все женщины уделяют особое внимание кутикуле. Тем не менее это наиболее уязвимое место на ногтевой пластине, которое отвечает за рост ногтей. При неправильном маникюре и несоблюдении всех правил и дезинфекции этот участок можно серьезно повредить.

Врач добавила, что не стоит самостоятельно снимать и гель-лак, так как это приводит к истончению ногтей и повышенной чувствительности. Кроме того, на фоне микротрещин и микротравм можно легко занести инфекцию.