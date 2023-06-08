Врач Латыпова рассказала об опасностях самостоятельного маникюра
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По словам врача-дерматолога Ольги Латыповой, если женщина делает себе маникюр самостоятельно и непрофессионально, то есть большой риск подхватить стафилококк и испортить ногти. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что чаще всего все женщины уделяют особое внимание кутикуле. Тем не менее это наиболее уязвимое место на ногтевой пластине, которое отвечает за рост ногтей. При неправильном маникюре и несоблюдении всех правил и дезинфекции этот участок можно серьезно повредить.
Врач добавила, что не стоит самостоятельно снимать и гель-лак, так как это приводит к истончению ногтей и повышенной чувствительности. Кроме того, на фоне микротрещин и микротравм можно легко занести инфекцию.