Врач Масгутов перечислил правила поведения при гололеде

В зимний сезон риск переломов увеличивается, причем вероятность травмироваться просто во время прогулки на улице гораздо выше, чем при занятиях зимними видами спорта. По словам врача Руслана Масгутова, функциональная гимнастика способствует избеганию повреждений. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что наиболее частой причиной обращения к травматологам зимой является то, что человек поскальзывается на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре.

По мнению медика, для исключения серьезных последствий при падении на льду следует научиться группироваться. Кроме того, полезно делать растяжку, заниматься йогой или пилатесом.

Он отметил, что не стоит также забывать о смертельной опасности катания на тюбинге.