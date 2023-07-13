Врач назвала оптимальную температуру воды для плавания в водоемах

Оптимальная температура воды для купания в водоемах составляет около 23-26 градусов, рассказала заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова. Ее слова приводит РИАМО .

При этом специалист подчеркнула, что идеальной является температура плюс 27 градусов. В такой воде можно купаться сколько угодно, отметила она.

«Только не стоит забывать, что для болезнетворных микроорганизмов такая среда тоже идеальна», — напомнила специалист.

При более низких температурах необходимо сокращать время нахождения в водоеме. Например, в плюс 20 градусов купаться можно не более десяти минут, а в плюс 18 — не более шести минут, рассказала Чиркова.

Большая разница между температурой воздуха и воды может привести к плачевным последствиям, особенно для людей с кардиологической патологией, предупредила врач. Она пояснила, что во время захода в холодную воду происходит резкий спазм периферических сосудов.

Чиркова призвала жителей Подмосковья отдыхать только на специально оборудованных пляжах. В таких водоемах нет осколков стекла и болезнетворных организмов.

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