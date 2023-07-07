Витамин С и гидрофильное масло: как собрать идеальную косметичку на летний сезон

Летом кожа находится под воздействием ультрафиолета, жары, сухости и городской пыли. Поэтому укомплектовать летнюю косметичку необходимо с особой внимательностью. Важно не только правильно увлажнять кожу, но и качественно очищать.

Летом обязательно нужно ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом не меньше SPF30. Крем или гель наносится уже после стандартного ухода, за 15 минут до выхода на улицу. В течение дня требует обновления, а также его важно правильно смывать. Нельзя просто умыться водой. Сначала нужно умыться с помощью гидрофильного масла, а затем уже использовать мягкую пенку.

«В качестве ухода летом лучше выбирать средства с витамином С. Они помогут коже пережить лето в комфорте. Крем и сыворотка с таким компонентом точно будут не лишние. Витамин С подойдет для всех типов кожи, в том числе и для девушек с чувствительной кожей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Напитать кожу кислородом и витаминами, а также увлажнить ее летом способна термальная вода. Кроме того, она восстанавливает, укрепляет и успокаивает кожу, к тому же не имеет противопоказаний.

«Из декоративной косметики в летнюю косметичку стоит добавить кремовые румяна, водостойкую подводку и тушь, чтобы жара и дожди не испортили макияж. Также стойкость обеспечит спрей-фиксатор», - заключила эксперт.

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