Врач проткнул легкое пациентке во время сеанса иглоукалывания в санатории

Попытка поправить здоровье в санатории обернулась для жительницы Казахстана тяжелым испытанием. 72-летняя Галина, отдыхавшая и лечившаяся в санатории «Уба» в поселке Выдриха, получила опасную для жизни травму во время, казалось бы, безобидной процедуры, сообщили в Telegram-каналах.

В ходе сеанса иглоукалывания женщина почувствовала внезапную резкую боль. Однако врач-рефлексотерапевт не придал этому значения и после завершения сеанса отпустил пациентку. На следующее утро самочувствие пенсионерки резко ухудшилось. Персонал санатория предположил сердечный приступ и вызвал скорую помощь. Критически важная деталь — недавно проведенная акупунктура — медикам сообщена не была. Врачи скорой исключили инфаркт и рекомендовали Галине обратиться в больницу по месту жительства.

Вернувшись в Усть-Каменогорск, женщина снова была вынуждена звать медиков. Только на рентгене открылась ужасная правда: в результате прокола у нее развился пневмоторакс — легкое было повреждено и заполнялось воздухом. Пенсионерку экстренно госпитализировали и провели плевральную пункцию, удалив из грудной полости около полутора литров воздуха, что спасло ей жизнь.

Сейчас Галина подала заявление в полицию на врача, проводившего роковую процедуру, с требованием привлечь его к ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности. Вопрос о соблюдении медицинских стандартов в санатории остается открытым.