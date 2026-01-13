Врач заявила, что точную причину гибели младенцев в Новокузнецке установят после экспертиз

Расследование причин гибели нескольких младенцев в новокузнецком роддоме № 1 продолжается, и специалисты осторожно выдвигают возможные версии. Профессор Елена Мескина, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний, в интервью NEWS.ru предположила , что трагедию могла спровоцировать острая кишечная инфекция, способная вызвать одновременное тяжелое заболевание у новорожденных в сжатые сроки.

Однако эксперт подчеркивает, что любые предположения без изучения медицинских документов и результатов анализов преждевременны. Мескина опровергла расхожее мнение о слабом иммунитете младенцев, отметив, что он у них «достаточно хороший», и потому банальное ОРВИ вряд ли могло стать причиной летального исхода. Среди других возможных факторов она назвала различные респираторные инфекции, включая респираторно-синцитиальный вирус и опасные бактериальные поражения дыхательных путей.

По ее словам, для установления истины необходим тщательный, индивидуальный разбор каждой истории болезни. Итогом расследования должны стать не только точные диагнозы, но и понимание системных причин, которые позволили инфекции распространиться в медицинском учреждении. Пока же, как призывает профессор, обществу стоит довериться экспертам и дождаться официальных результатов всех проверок, а не строить догадки вокруг столь болезненной трагедии.

