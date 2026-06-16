Врачи диагностировали смерть мозга у россиянки после отравления местным вином на Бали

В Индонезии на острове Бали разыгралась трагедия с российской туристкой. 50-летняя жительница Сочи Анна, прилетевшая на курорт 31 мая вместе с молодым человеком, 1 июня купила в местном магазине бутылку вина и выпила несколько бокалов. Уже на следующий день женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия: начались проблемы с дыханием, тошнота, озноб и светобоязнь. По дороге в больницу Анна потеряла сознание и впала в кому, передает « Лента.ру ».

Врачи диагностировали у пациентки тяжелое отравление метанолом — токсичным веществом, которое часто встречается в некачественном алкоголе. Как объяснил токсиколог Михаил Захаров, метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов, сильный яд нервной и сердечно-сосудистой системы. Всего 5–10 миллилитров метанола могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 миллилитров — привести к смертельному исходу.

Несмотря на проведенные процедуры, включая очистку крови и подключение к аппарату ИВЛ, состояние Анны не улучшалось. Через несколько дней у нее начался сепсис, а зрачки перестали реагировать на свет. Результаты электроэнцефалограммы показали отсутствие активности головного мозга, и врачи констатировали смерть мозга.

Близкие женщины отказались признать диагноз и настаивают на проведении дополнительных обследований, включая компьютерную томографию с контрастированием, чтобы исключить ошибку. Мать Анны, 77-летняя пенсионерка из Сочи, собирается продать земельный участок, чтобы оплатить лечение дочери. Счет за пребывание в частной клинике уже превысил 2,5 миллиона рублей.

Страховка не покрывает случаи, связанные с алкоголем, поэтому друзья и волонтеры организовали сбор средств. На данный момент удалось собрать около одного миллиона рублей. Молодой человек Анны, который не употреблял опасный напиток, находится рядом с ней, решает все организационные вопросы и берет на себя переговоры с больницей.