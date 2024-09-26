Врачи подмосковного роддома перепутали младенцев и по ошибке нанесли химические ожоги одному из них, пишет Mash .

По словам родственников пострадавшего малыша, двое новорожденных лежали в одной палате, у одного из них была сыпь, которую специалисты обрабатывали специальной мазью. Однако пока мама здорового ребенка лежала под капельницей, медики обработали лекарством кожу малыша, у которого не было сыпи. Через некоторое время на теле ребенка появились раны.

Журналисты отмечают: экспертиза показала, что новорожденному был нанесен химический ожог, его причиной стала именно мазь.