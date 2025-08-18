Врачи спасли трехлетнюю девочку после укусов змеи в Индии

В Индии медики пришли на помощь маленькой девочке, ставшей жертвой трех укусов крайта обыкновенного за одну ночь. Об этом сообщило издание Times Of India.

Трехлетняя Канчан находилась во сне на полу рядом со своей бабушкой, когда ядовитая змея нанесла ей несколько укусов в область левого локтя. Практически мгновенно тело девочки потеряло чувствительность, и она начала испытывать проблемы с дыханием. В критическом состоянии ребенка экстренно доставили в ближайшую больницу, где подключили к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ).

На протяжении суток врачи ввели пострадавшей 40 доз антитоксина с целью нейтрализации стремительно распространяющегося нейротоксического яда. Она провела 11 дней подключенной к аппарату ИВЛ, после чего еще 9 дней оставалась под присмотром врачей.

Спустя две недели пациентка смогла самостоятельно принимать пищу и жидкость, и к ней постепенно вернулась речь. После успешного выздоровления медики отметили, что шансы на благополучный исход в подобных ситуациях крайне невелики.

Ранее сообщалось, что кобра, укусившая девушку в Балашихе, остается на свободе.