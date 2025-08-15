Эксперт рассказал, как долго сможет выживать укусившая девушку в Подмосковье кобра

Портал REGIONS сообщил , что ядовитая кобра, родом из африканских и азиатских регионов, укусившая девушку в парке Балашихи, до сих пор не поймана. Эксперты пояснили изданию, как долго рептилия сможет выжить в непривычном для нее климате.

Пока врачи НИИ Склифосовского борются за жизнь пострадавшей, жители Балашихи пересматривают планы на предстоящие выходные. Несмотря на благоприятный прогноз погоды, многие отказываются от прогулок в парках.

«Мы и гадюк-то боялись, но уже как-то научились жить рядом с ними, а тут — кобра. Думаю, что на этот раз перестрахуемся и погуляем где-нибудь в другом месте. Мы хотим точно знать, что опасности нет. Может, на время поисков парки закроют?»— рассказала порталу жительница Балашихи Ирина Максимова.

При этом, точное место происшествия не называется, что бросает тень на все парки округа. Администрация Балашихи воздержалась от комментариев. На вопрос REGIONS о мерах по поимке змеи, было заявлено, что поиски продолжаются, но дополнительных действий не предпринимается.

По информации REGIONS, несмотря на обеспокоенность населения, городские власти не планируют закрывать парки или вводить какие-либо ограничения. Экоактивист Анатолий Баташев также не считает это необходимым. Баташев подчеркнул, что, несмотря на серьезность ситуации, нет причин для паники или закрытия парков.

По его мнению, осы, представляющие смертельную опасность для аллергиков, и ядовитые гадюки, обитающие в Подмосковье, могут быть более опасными для посетителей парка.

«Следует также учесть, что на территории парков работает огромное количество сотрудников коммунальных и парковых служб, которые наверняка получили инструкции на случай обнаружения кобры. Кроме того, среди посетителей много собачников, поэтому кобре, скорее всего, осталось жить до первой встречи с крупным псом. В схватке с ним она наверняка проиграет, так как у змеи достаточно медленно вырабатывается яд», — отметил Баташев.

Он добавил, что кобра, скорее всего, находится в ослабленном состоянии и вряд ли переживет первые заморозки, даже если ее не поймают.

Ранее сообщалось, что осы оккупировали Подмосковье: размножение достигло пика.