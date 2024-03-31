МО: российские ВКС нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Минобороны России опубликовало очередную сводку по ходе спецоперации на украине. Оборонное ведомство подтвердило, что минувшей ночью ВС РФ комбинированно атаковали украинскую энергетическую инфраструктуру.

Отмечается, что в результате ракетного удара и задействованных БПЛА была существенно нарушена работа предприятий украинского оборонного комплекса. Уничтожены цеха по изготовлению боеприпасов и ремонту военной техники и для ВСУ.

«Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины», — говорится в публикации Минобороны.

Также российские ВСК ударили по аэродрому Вознесенск в Николаевской области. По факту уничтожены три самолета Су-25 украинских ВВС.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все поставленные руководством цели были поражены с особой точностью.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.