Враг атакует Москву: дрон ВСУ сбит в подмосковном Раменском

Боевыми расчетами средств противовоздушной обороны в Раменском городском округе Московской области в ночь на воскресенье, 20 октября, отражена атака летевшего на Москву украинского беспилотника, сообщил в соцсетях столичный мэр Сергей Собянин.

По словам московского градоначальника, в ходе ликвидации вражеского БПЛА обошлось без разрушений и пострадавших.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — сообщил мэр Москвы.

Накануне Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар. Также ВСУ попытались атаковать при помощи БПЛА Санкт-Петербург.