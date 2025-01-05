Враг атакует Ростовскую область: БПЛА сбивают над Таганрогом, ревут сирены

В своем аккаунте в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы противовоздушной обороны в ночь на воскресенье, 5 января, успешно отражают воздушную атаку на территории региона.

По имеющимся у него данным, на данный момент уже сбиты как минимум два украинских беспилотника в Миллеровском и Тарасовском районах.

«По оперативным данным, пострадавших нет», — написал Слюсарь.

Губернатор Ростовской области также сообщил, что в данный момент силы противовоздушной обороны региона продолжают успешно отражать атаки противника с воздуха. В Таганроге и Миллерове ревут сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что мужчина чудом выжил во время попадания частей украинского беспилотника в дом в Воронеже.