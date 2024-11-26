Враг атакует Ростовскую область: под ударом ВСУ Новошахтинск и Таганрог

Силы противовоздушной обороны с полуночи вторника, 26 ноября, отражают атаку украинских вооруженных сил в Ростовской области, сообщил в своем Телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

К настоящему времени в районах Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда ликвидированы 4 БПЛА.

«С полуночи в Ростовской области средства ПВО отражают воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено 4 БПЛА: в районе Новошахтинска, Таганрога, Каменска и Зернограда. Силы противовоздушной обороны продолжают работу», — написал Слюсарь.

Он добавил, что пострадавших и разрушений на земле в результате вражеской атаки нет.

Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ПВО уничтожила шесть беспилотников над Брянской областью.