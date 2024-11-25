Вражеский дрон угодил в промышленное предприятие под Калугой, начался пожар

Украинский боевой беспилотник атаковал промышленное предприятие в Калужской области, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Владислав Шапша.

По его информации, в результате удара БПЛА начался сильный пожар. На место выехали бригады региональных экстренных служб.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас идет тушение пожара. Что именно за объект был поражен вражеской техникой, пока не уточняется.

Также Шапша уточнил, что боевыми расчетами противовоздушной обороны сбиты на окраине Калуги три беспилотника.

Ранее губернатор Богомаз сообщал, что ПВО уничтожила шесть беспилотников над Брянской областью.