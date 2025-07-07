ПВО уничтожила пять украинских дронов над территорией Крыма

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были успешно ликвидированы средствами противовоздушной обороны Российской Федерации в воздушном пространстве над территорией Республики Крым. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

На данный момент нет сведений о разрушениях на территории Крыма в результате вражеского нападения или о пострадавших.

«Седьмого июля текущего года в период с 21.40 мск до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью очистила от противника территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, республика полностью освобождена от присутствия неприятеля.