Враг вторые сутки изводит Воронеж, атакуя город боевыми дронами

В небе над Воронежем произошло не менее пяти взрывов. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны успешно отражают атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Спустя некоторое время губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил в своём аккаунте в социальных сетях информацию о нападении противника на город.

Очевидцы сообщили о звуках взрывов, которые были слышны над Воронежем. По их информации, системы противовоздушной обороны успешно перехватывают украинские беспилотники. Вспышки от взрывов можно наблюдать в северной части города.

На данный момент нет официальных данных о пострадавших или разрушениях. В городе звучит сигнал воздушной тревоги.

Напомним, в течение последних двух дней подряд Вооруженные силы Украины осуществляют атаки на город Воронеж. В результате вчерашнего нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали четыре человека. Трое из них находятся в медицинском учреждении. Всего было нейтрализовано 25 БПЛА.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за вечер были сбиты 11 украинских беспилотников.